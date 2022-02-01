Державний поштовий оператор «Укрпошта» дозволив клієнтам оплачувати вартість відправлення посилок онлайн. Відповідна послуга запрацювала з 1 лютого.

За інформацією «Укрпошти», оплатити відправлення посилки онлайн можна в особистому кабінеті на сайті компанії.

«Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправлення і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки до відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), що суттєво скорочує час, проведений в операційному залі», – пояснили перевагу нової послуги у прес-службі «Укрпошти».

Як йдеться у повідомленні, для клієнтів, що оформлюють відправлення онлайн у особистому кабінеті або за допомогою API, також діє знижка 5% на внутрішні відправлення і 3-15% на міжнародні.

Нова послуга поширюється на пакети «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес» для внутрішніх відправлень, а також на пакети «Дрібний пакет рекомендований», «Посилка» та EMS для міжнародних.

«Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання відправлення при оформленні у “Особистому кабінеті”. А у відділенні під час передачі посилки до пересилання адресатові, здійснюється списання з карткового рахунку клієнта “Особистого кабінету” уточненої вартості пересилання відправлень. Відповідно, в “Особистому кабінеті” статус “попередня оплата” змінюється на “оплачено”», – уточнили в «Укрпошті».