Сортувальний центр працюватиме в режимі 24/7

«Укрпошта» підписала договір про початок будівництва першого автоматизованого сортувального депо в Івано-Франківську. Новий комплекс площею 6 тис. м2 збудують на околиці міста поряд з автомагістралями львівського, чернівецького та тернопільського напрямків. Будуватиме депо ТзОВ «Солар спецмонтаж-3» за 14 млн доларів.

У п'ятницю, 3 грудня, «Укрпошта» підписала угоду з івано-франківським ТзОВ «Солар спецмонтаж-3», яка передбачає будівництво першого з 61 сортувального депо.

«Івано-Франківське депо увійде до Львівського кластеру і буде використовуватися для обробки кореспонденції регіону, зокрема для відправки кореспонденції до 41 міського поштового відділення, 90 сільських відділень, 31 пересувного відділення та дільниці кур’єрської доставки Івано-Франківської області», – йдеться у повідомленні прес-служби Укрпошти.

У повністю автоматизованому Івано-Франківському депо буде використовуватися система управління складом (WMS) та транспортними перевезеннями (TMS). На 6 тис. м2 передбачені зони з приймання, обробки відправлень, сортування преси та окремо кур’єрської доставки, складські приміщення. Планується, що сортувальний центр працюватиме в режимі 24/7, завдяки чому можна буде скоротити час обробки відправлень до 3-5 годин і, відповідно, забезпечити швидку та своєчасну доставку по всій території країни.

Загалом до львівського кластеру увійдуть Івано-Франківське, Рівненське, Дрогобицьке, Чернівецьке, Тернопільське, Червоноградське, Ковельське, Мукачівське та Луцьке депо. Загалом в рамках нової логістичної стратегії Укрпошта збудує 7 сортувальних центрів та 61 регіональне депо.

Новий автоматизований сортувальний комплекс площею 6 тис. м2 планується збудувати на околиці Івано-Франківська. Загальна площа земельної ділянки під будівництво депо становить 3 га. Завершити всі роботи планують до кінця 2023 року.

За умовами тендеру, будівництво сортувального депо коштуватиме майже $14 млн з ПДВ. Для участі в тендері, в якому перемогло ТзОВ «Солар спецмонтаж-3», обов’язковою умовою була наявність джерел фінансування на суму не менше 100% очікуваної вартості.

За даними пошуково-аналітичної системи YouСontrol, ТзОВ «Солар спецмонтаж-3» належить франківцю Тарасу Винограднику, львів'янину Богдану Галюку та Сергію Блащуку з міста Теребовля Тернопільської області. Розмір статутного капіталу компанії 1,5 млн грн. Тарас Виноградник також є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «Платформа громад». Богдан Галюк був першим заступником голови Львівської обласної ради 7 скликання, та депутатом Львівської обласної ради 7-8 скликань.

Додамо, що 19 листопада «Укрпошта» уклала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Дніпрі, 21 вересня – угоду на будівництво у Львові, 7 вересня – угоду на будівництво у Києві.