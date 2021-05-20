На чотирьох поштових мініатюрах зображені фрагменти вишивки Дніпропетровської, Луганської, Рівненської та Тернопільської областей

«Укрпошта» до Дня вишиванки представила нові марки із фрагментами вишивки чотирьох областей. Про це повідомила прес-служба «Укрпошти».

Нові марки буде введено в обіг 21 травня. На чотирьох поштових мініатюрах зображені фрагменти вишивки Дніпропетровської, Луганської, Рівненської та Тернопільської областей.

В ролі ескізів марок використано експонати Національного музею народної архітектури та побуту, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» та приватної колекції Віри Матковської.

Тираж марок - 130 тисяч примірників. Доповнюють поштовий випуск конверти та картки.

Серію поштових марок «Українська вишивка – код нації» Укрпошта розпочала у 2018 році. В рамках серії світ побачили марки із вишивкою 8 регіонів України - Вінницької, Волинської, Київської, Львівської, Полтавської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.