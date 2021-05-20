Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки, опублікувавши у твіттері своє фото з дружиною у вишиваних сорочках. Це фото викликало жваве обговорення і навіть обурення, бо сорочка президента дуже нагадує російську косоворотку.

ZAXID.NET вирішив з'ясувати в українських етнологів, які професійно вивчають давній український одяг, що ж насправді одягнув президент – косоворотку чи вишиванку?

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Косоворотка – це російська народна вишита сорочка з косим коміром. Розріз у таких сорочках зроблений збоку, а не посередині, як у звиклих нам українських вишиванках. Переглянувши фото косовороток у мережі справді можна легко зробити висновок, що Володимир Зеленський одягнув російську сорочку.

У косоворотках розріз зроблений збоку, а не посередині. Його підкреслюють вишивкою

Проте не все так просто. Як розповіла ZAXID.NET дослідниця української вишивки, етнологиня Христина Федечко, для українських вишиванок також був притаманний косий комір. Як приклад вона наводить Полтавщину та Київщину.

Ми показали експертці фото президента з дружиною Оленою та попросили проаналізувати їхні сорочки.

«Сорочки, які одягнули президент Зеленський та його дружина, насправді стилізовані, це не старовинні сорочки. Вони зроблені під полтавську народну вишивку. Полтавська і центральні регіони України межують з Росією, тому в Росії є схожі сорочки, але не можна стверджувати, що це російські. Сорочки, схожі до тієї, яку одягнув Зеленський, були притаманні Полтавщині та Київщині. Щодо Олени Зеленської, то це суто стилізована, сучасна сорочка», – прокоментувала ZAXID.NET етнологиня Христина Федечко.

Володимир та Олена Зеленські у святкових сорочках з нагоди Дня вишиванки

Відома етнологиня, кандидатка історичних наук Оксана Косміна також підтвердила ZAXID.NET, що сорочка з косим коміром притаманна українській культурі. Проте експертка наголошує на помилці дизайнерів, через яку вбрання Володимира Зеленського справді більше нагадує російську косоворотку.

«Якщо говорити про крій, то в традиційній українській культурі в чоловічих і навіть у жіночих сорочках був такий крій – застібка була зміщена вбік, ми називаємо це косовороткою. Але при такому крої орнамент, декор на погрудках, завжди був по центру сорочки. Він не був зміщений, як застібка, і візуально це виглядало інакше. У вбранні Володимира Зеленського помилка у тому, що крій підкреслений зміщеним візерунком, тому візуально одразу йде посил на традиційну російську вишиту сорочку», – пояснила ZAXID.NET президента етнологиня Оксана Косміна.

Традиційні українські вишиванки зі зміщеним коміром були притаманні Поділлю, Полтавщині, Слобожанщині, Правобережному Поліссю. За словами Оксани Косміної, мода на такі сорочки припала на початок XX століття. Зміщений комір більш характерний для крою чоловічих сорочок, але на Київщині та Житомирщині були й жіночі сорочки з таким кроєм.

«Орнамент [на сорочках подружжя Зеленських] є фантазійним, сучасним, це дизайнерська річ», – додає Оксана Косміна.

Загалом вишиті сорочки чи одяг притаманні багатьом культурам світу. Якщо хочете перевірити своє знання саме української вишиванки – пропонуємо пройти невеличкий тест, який ми підготували спеціально до Дня вишиванки. Цікаво ж, чи ви краще розбираєтесь у цьому, ніж Зеленський, чи не так?