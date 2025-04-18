«Укрпошта» продаватиме ковбасу у поштових відділеннях
Державна компанія вже закупила першу пробну партію ковбаси
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«Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам своїх поштових відділень. Про це повідомив генеральний директор державної поштової компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine.
За його словами, «Укрпошта» вже уклала угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП Юрія Косюка (м'ясо-ковбасні вироби ТМ «Бащинський» та «Апетитна»).
«Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників, для МХП – можливість зниження логістичних витрат», – розповів Ігор Смілянський та наголосив, що вважає можливість купити ковбасу у поштових відділеннях «конкурентною перевагою».
Раніше в коментарі «Центру економічної стратегії» гендиректор «Укрпошти» повідомив, що цей напрям діяльності з продажу ковбаси вже випробували у прикордонних селах у східній частині України.
«Я тільки що був на кордоні з Росією, бабуся прибігла, мене впізнали. Я кажу, бабуся, як ми працюємо? Що треба покращити? «Ковбасу треба привозити. У вас кожен день свіжа, тому я до вас за пряниками і ковбасою, а ті привозять раз на тиждень». Тому бачиш, ковбаса це конкурентна перевага», – розповів Смілянський. За його словами, «Укрпошта» також невдовзі запустить власний банк, аптеку, оновлений мобільний додаток і закупить цілий парк електробайків.
«Ми створюємо екосистему. Тобто в тебе є рахунок, ми в тебе прийняли комунальні платежі, доставили ліки, продали ліки, продали ковбасу, доставили посилки, передплатили тобі журнали та газети», – повідомив голова «Укрпошти».
До слова, на початку квітня Ігор Смілянський розповідав, що «Укрпошта» раніше закуповувала курячі ноги для безпеки листонош. «Коли листоноша йде, а на нього біжить собака, він має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволікся», – казав він.