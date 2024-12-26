«Укрзалізниця» додала вагони у поїзди, що курсують через Львів
У період свят кількість місць на популярних залізничних напрямках зросте до 4 тисяч
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АТ «Укрзалізниця» на час зимових свят і канікул додає 52 вагони до поїздів, що курсують за популярними маршрутами. Про це повідомила пресслужба компанії.
Найбільше вагонів додали у склад потягів, що курсують на захід України – у Львів, Ужгород, Рахів, Солотвино. Так, до потяга № 79/80 Львів – Київ – Дніпро додали одразу п’ять вагонів.
Додаткові вагони також додано до складу таких поїздів, що курсують через Львів:
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 95/96 Київ – Рахів;
- № 39/40 Запоріжжя – Солотвино;
- № 127/128 Запоріжжя – Львів.
Додаткові вагони мають і поїзди з Києва в Миколаїв та на інших напрямках.
«Разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».