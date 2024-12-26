На свята за популярними маршрутами курсуватиме на 52 вагона більше

АТ «Укрзалізниця» на час зимових свят і канікул додає 52 вагони до поїздів, що курсують за популярними маршрутами. Про це повідомила пресслужба компанії.

Найбільше вагонів додали у склад потягів, що курсують на захід України – у Львів, Ужгород, Рахів, Солотвино. Так, до потяга № 79/80 Львів – Київ – Дніпро додали одразу п’ять вагонів.

Додаткові вагони також додано до складу таких поїздів, що курсують через Львів:

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 95/96 Київ – Рахів;

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино;

№ 127/128 Запоріжжя – Львів.

Додаткові вагони мають і поїзди з Києва в Миколаїв та на інших напрямках.

«Разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».