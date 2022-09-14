Вартість перевезення автомобіля потягом залежить від його габаритів і відстані

«Укрзалізниця» відкрила можливість замовляти онлайн послугу перевезення автомобілів потягами. Про це повідомила її прес-служба.

Як йдеться у повідомленні, відтепер на спеціальному порталі вже можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі. Такі вагони наразі курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро, а вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1200 грн за автомобіль.

Вагон-автомобілевоз – це закритий металевий вагон, у середині якого, в залежності від габаритів, кріпиться від чотирьох до восьми автомобілів. Вагон обладнаний системою охорони та має власного провідника, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження/вивантаження та забезпечує цілісність авто.

Один такий вагон може перевозити автомобілі загальною вагою до 12 тонн, але висота автомобіля не повинна перевищувати 1,7 м.

Дотепер замовити таку послугу було можливо лише в касах вокзалів.