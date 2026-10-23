Хмельницький міськрайонний суд визнав винним підприємця Дмитра Притуляка в незаконному використанні торгової марки Nike. Чоловік організував виробництво та продаж спортивного одягу з емблемою бренду, завдавши законному власнику збитків на понад 1,2 млн грн. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 20 жовтня, на початку 2024 року Дмитро Притуляк організував виробництво спортивного одягу під торговою маркою Nike. Для цього він орендував приміщення на території заводу «Адвіс» на вулиці Чорновола у Хмельницькому та встановив спеціальне обладнання. Під час обшуків там виявили, зокрема, 11 швейних машин.

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Працівники підприємця виготовили 460 спортивних штанів і 122 спортивні костюми. Надалі Дмитро Притуляк продавав цей одяг під виглядом оригіналу, чим завдав компанії Nike Innovate C.V. матеріальної шкоди на понад 1,2 млн грн.

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Суддя Володимир Навроцький визнав підприємця винним за ч. 2 ст. 229 КК України (незаконне використання фірмового найменування для товарів і послуг) та призначив йому 51 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.