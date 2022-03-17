«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних рейсів на 17 березня
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 березня. Вони відправляться на захід країни, два рейси – до Польщі.
Графік курсування поїздів по містах.
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
- 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.
Краматорськ:
- 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.
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