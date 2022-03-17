У Запоржжя прибувала велика кількість біженців з Маріуполя і Бердянська

«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 березня. Вони відправляться на захід країни, два рейси – до Польщі. Графік курсування поїздів по містах. Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів;

14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів. Дніпро: 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;

10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич. Краматорськ: 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;

16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів. Кривий Ріг: 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород. Запоріжжя: 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;

16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;

18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород. Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.

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