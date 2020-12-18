«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці – Одеса та №217/218 Київ – Львів – Рахів. Обидва вони курсують через Львів. Також, зважаючи на попит та побажання пасажирів, поїзду Київ – Рахів з 18 грудня призначили додаткові зупинки у Татарові та Квасах.

Як повідомила 18 грудня прес-служба компанії, додаткові рейси поїзда №135/136 Чернівці – Одеса відправленням із Чернівців заплановані на 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року. Відправлення з Чернівців – о 15:35, прибуття у Львів – о 21:19, в Одесу – о 10:01.

З Одеси додаткові рейси призначили на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року. Відправлення з Одеси – о 16:39, прибуття до Львова – о 4:21, до Чернівців – о 10:00. Поїзд зупинятиметься також у Снятині, Коломиї, Івано-Франківську, Ходорові, Тернополі, Жмеринці, Крижополі та Подільську.

Поїзд №217/218 Київ – Львів – Рахів здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. Відправлення з Києва – о 15:02, прибуття до Львова – о 23:46, до Рахова – о 6:58. З Рахова додаткові рейси відбудуться 1, 3 та 9 січня 2021 року.

Відправлення з Рахова – о 18:00, прибуття до Львова – о 00:58, до Києва – о 9:55. Поїзд також зупинятиметься у Шепетівці, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті, Ясінях та Квасах.

З розкладом можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці», а квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди на зимові свята.