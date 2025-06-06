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Квитки на додатковий поїзд вже у продажі

Зважаючи на високий попит, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на додатковий швидкий потяг №203/204 Київ – Ясіня. Як повідомили у компанії 5 червня, поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель та Ворохту. Розклад руху: з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;

з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18. Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди з Ужгорода до Києва. №213/214 Київ – Ужгород курсуватиме під час будівництва євроколії, а №284/283 Ужгород – Київ упродовж червня.

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