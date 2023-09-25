Сколівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 435 тис. грн родичам на смерть збитого потягом чоловіка. За фактом смерті чоловіка відкривали кримінальне провадження, але правоохоронці закрили його, бо визнали машиніста невинним. Очевидиця бачила, що чоловік знехтував правилами безпеки та сам кинувся під поїзд. Однак суд частково задовольнив позов родичів загиблого.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у вересні 2023 року, випадок трапився ще 21 січня 2019 року на залізничній станції «Сколе». Чоловік потрапив під вантажний поїзд та отримав травми несумісні з життям. За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження, однак згодом закрила його та визнала машиніста невинним.

Представник «Укрзалізниці» зазначив, що у матеріалах справи вказано, що до чергового на залізниці звернулась жінка, яка побачила, як чоловік сам кинувся під один з вагонів хвостової частини потяга. Після цього було викликано «швидку», проте врятувати чоловіка не вдалось.

Дружина та діти загиблого подали позов проти залізниці, щоб стягнути моральну компенсації через смерть чоловіка та батька. Загалом вони хотіли стягнути 835 тис. грн. Представник залізниці заперечив щодо задоволення позовних вимог, бо смерть чоловіка настала через порушення ним правил безпеки.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянув суддя Андрій Брона, який частково задовольнив позови родичі загиблого та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити їм 435 тис. грн компенсації (моральна шкода та витрати на встановлення пам’ятника). На рішення суду ще може бути подана апеляція.