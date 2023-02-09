«Укрзалізниця» заявила про відновлення курсування регіонального експреса Коломия — Львів. Поїзд планують запустити із суботи, 25 лютого. Маршрут обслуговуватиме сучасний поїзд ДПКр-3.

Як у середу, 8 лютого, повідомила прес-служба «Укрзалізниці», наразі частина поїздів ДПКр-3 перебувають на плановому технічному обслуговуванні, проте вже з 25 лютого планується запуск експреса Коломия — Львів.

«Уже з 25 лютого ми повернемо сучасні регіональні експреси на маршрути Харків — Конотоп та Коломия — Львів. Повернення вже традиційного для Тернопільщини модернового дизель-поїзда відбудеться на початку березня», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, експериментальний дизель-поїзд Львів – Коломия «Укрзалізниця» запустила майже рік тому – у лютому 2022 року. Експрес долає відстань від Чернівців до Львова трохи більше ніж за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.

Нагадаємо, із середи, 8 лютого, «Укрзалізниця» відновила курсування поїзда №802/801 Чернівці–Львів, який їздитиме через Тернопіль, Заліщики та Чортків. Наразі для купівлі доступні квитки другого класу у вагонах сидячого типу.