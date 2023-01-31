Квитки вже можна придбати у сервісах Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила два нових потяги з Харкова до Перемишля і з Києва до Хелму та Варшави, які почнуть курсувати з 19 лютого, повідомляє прес-служба відомства.

Поїзд №73/74 Харків – Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, до Львова – о 8:35, а до Перемишля – об 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Вартість квитків у купейному вагоні із постільною білизною становить 2335 грн в одну сторону.

Поїзд №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, зупинка у Ковелі буде о 00:42, до Хелма потяг прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45, з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Вартість квитка на сполучення Київ – Хелм у купейному вагоні з постільною білизною становить 1269 грн в одну сторону.

Пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на популярні міжнародні рейси, щоб унеможливити перепродаж квитків.