«Укрзалізниця» виявила на одному зі своїх підприємств нестачу майна на 3 млн грн

Після проведення інвентаризації на одному з підприємств «Укрзалізниці» встановили нестачу товарно-матеріальних цінностей на 3,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що нестачу виявили на Синельниківському пасажирському вагонному депо. Зниклі запчастини та інше обладнання керівництво депо «безпідставно списувало» ніби то на ремонт вагонів, при тому, що частина зниклих товарів взагалі на депо не завозилися.

«У ході перевірки отримано інформацію, що начальник пасажирського вагонного депо, зловживаючи службовим становищем, давав протиправні вказівки матеріально-відповідальним особам, привласнював майно шляхом розтрати з подальшим відчуженням», — повідомили в «УЗ».

Компанія направила всі отримані під час інвентаризації дані до правоохоронних органів.