Це буде останній виїзд ретропоїзда на маршрут цього року

У суботу, 16 грудня, Укрзалізниця запустить ретропоїзд найдовшою вузькоколійкою Європи, що курсуватиме за маршрутом Гайворон – Бершадь – Гайворон і Гайворон – Хащувате – Гайворон на Поділлі. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

На чолі ретропоїзда буде старовинний німецький паровоз, а в складі – столична легенда, «гастролер» з Київської дитячої залізниці – паровоз Гр-336 (1951 року) і чотири пасажирські вагони Pafawag польського виробництва (1960 року), розповіли в Укрзалізниці.

На учасників, окрім подорожі найдовшою вузькоколійкою в Європі, чекає культурно-мистецька програма від Гайворонської міської ради, гарячий обід на березі Південного Бугу, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, можливість проїхатися на єдиному в Україні автомобілі, що їздить рейками.

Квитки на ретропоїзд уже доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах Укрзалізниці та в касах вокзалів. Потрібно шукати квитки на поїзди:

№851 Гайворон – Бершадь;

№852 Бершадь – Гайворон;

№854 Гайворон – Хащувате;

№853 Хащувате – Гайворон.

Середня вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку становить 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей до 14 років.

Для зручного доїзду до початкової точки та повернення додому Укрзалізниця також призначає курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ – Гайворон та Львів – Гайворон. Відправлення поїздів з Києва та Львова буде ввечері 15 грудня, з Гайворона назад – ввечері 16 грудня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних вебресурсах Укрзалізниці.

В Укрзалізниці додають, що це буде остання подорож ретропоїздом найдовшою вузькоколійкою Європи у 2023 році.