У ніч на середу, 5 лютого, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили шість БпЛА типу Shahed.

«Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що вночі 5 лютого російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 104 ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 57 дронів. На Хмельниччині повітряну тривогу оголошували двічі: з 02:04 до 04:04 та з 04:43 до 06:03.