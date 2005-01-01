Унаслідок ДТП на трасі Львів-Ужгород загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані

Volkswagen Passat B5 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B7

У вівторок, 26 грудня, у селі Ваньовичі, що на трасі Львів-Самбір-Ужгород, приблизно о 19:15 трапилась ДТП. Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, унаслідок зіткнення постраждало четверо людей, двоє з яких загинули.

33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B5 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B7, за кермом якого перебував 51-річний житель Турки.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Volkswagen Passat B5 та його 27-річна пасажирка померли на місці події. 32-річний пасажир автомобіля Volkswagen Passat B7 та водій цього авто госпіталізовані до Самбірської ЦРЛ.