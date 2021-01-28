Аварія трапилась 27 січня близько 17:40 на вул. Богданівській у Львові

Ввечері у середу, 27 січня, на вул. Богданівській у Львові трапилась аварія, унаслідок якої помер 47-річний львів’янин. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія трапилась 27 січня близько 17:40 на вул. Богданівській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнувся автомобіль Toyota, яким керував 47-річний львів’янин та Daewoo під керуванням 68-річного водія, також жителя Львова.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій Toyota - він був госпіталізований, проте, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.