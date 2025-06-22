Рятувальник ліквідовує наслідки російської атаки на Слов'янськ 21 червня

Увечері 21 червня російські окупанти завдали ударів по Слов’янську Донецької області – загинув 17-річний хлопець, ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомили керівник Слов’янської МВА Вадим Лях та ДСНС Донеччини в неділю, 22 червня.

Вадим Лях розповів, що близько 21-ї години вечора росіяни вдарили чотирма ФАБ-250 по центральній частині Слов’янська. Ворог влучив у будинки на одній з вулиць.

«Пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток, три десятки приватних будинків, лікарня, автомобілі. Зруйнована кондитерська фабрика та приватна оселя», – ідеться в повідомленні.

Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей, додав Лях.

У ДСНС повідомили, що в Слов’янську внаслідок авіаудару зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники вилучили тіло 17-річного хлопця.

«Рятувальники ліквідували пожежі в приватному будинку на площі 80 м2 та у непрацюючій виробничій будівлі на площі 3000 м2. Пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробнича будівля та три авто», – констатували надзвичайники.

Також унаслідок нічного авіаудару по Краматорську частково зруйновано чотириповерховий будинок. Рятувальники з-під завалів деблокували чоловіка 1955 року народження, врятували жінку, а також дівчинку 2010 року народження. Роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

Уже вранці неділі, близько 5:00, у Слов’янську лунали повторні вибухи. Ворог завдав ударів по промисловій зоні. За інформацією керівника ОВА, обійшлось без постраждалих.