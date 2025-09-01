Для осіннього підживлення рекомендують використовувати мінеральні добрива

Правильне підживлення яблунь восени – запорука здорових дерев і рясного врожаю наступного року. У цей період рослини активно накопичують поживні речовини в коренях та стовбурі, формують плодові бруньки й зміцнюють кореневу систему. Тому своєчасне внесення добрив допомагає підвищити стійкість дерев до морозів, захистити їх від хвороб і забезпечити оптимальні умови для розвитку. Чим підживити яблуні, пише Ukr.media.

Мінеральні добрива: фосфор і калій

Для осіннього підживлення рекомендують використовувати мінеральні добрива з високим вмістом фосфору і калію, адже саме ці елементи сприяють розвитку коренів, формуванню плодових бруньок і підвищенню морозостійкості. Вносити азот восени не варто, бо він стимулює ріст зелені, що шкідливо перед зимою. Найпопулярніші варіанти – суперфосфат, калійна сіль або сульфат калію без хлору. Комбіновані добрива з маркуванням «осінні» теж добре підходять, оскільки в них підвищений вміст фосфору і калію.

Для дорослих яблунь зазвичай використовують 300-500 г суперфосфату і 150-300 г калійної солі на одне дерево. Молодим рослинам дозу зменшують удвічі. Добрива розсипають по пристовбурному колу на відстані 50-70 см від стовбура, це зона проєкції крони. Після цього їх закладають у ґрунт легким розпушуванням на глибину 5-10 см і рясно поливають, щоб добрива почали працювати.

Деревна зола як натуральне джерело поживних речовин

Деревна зола містить багато корисних мінералів і має лужну реакцію, що допомагає знизити кислотність ґрунту. Це добриво особливо корисне на кислих ґрунтах, але не варто застосовувати його, якщо рівень pH вже високий, це може призвести до дефіциту мікроелементів і хлорозу листя. Тому перед внесенням золи рекомендується перевірити кислотність ґрунту. Для дорослих яблунь норма внесення становить 1-2 кг на одне дерево, з розсипанням по колу та легким закладенням у ґрунт.

Гній – класика осіннього підживлення

Гній – одне з найкращих органічних добрив, але використовувати слід тільки добре перепрілий. Свіжий гній може нашкодити корінню через високу концентрацію аміаку і солей. Перегній має темний колір, розсипчасту структуру і приємний земляний запах. Його вносять поверхнево або злегка закопують, покриваючи мульчею. Оптимальна доза для дорослого дерева – 10-30 кг на 2-3 роки.

Перегній: живлення і захист коренів

Перегній має схожі властивості з гноєм, але більш безпечний, якщо він добре перепрів. Вносити його слід у ранню або середню осінь, щоб він встиг добре всотатися в ґрунт перед морозами. Перегній розподіляють шаром 5-10 см по пристовбурному колу, відступаючи 30-50 см від стовбура. Він виконує також роль мульчі, захищаючи корені від промерзання в суворі зими, і сприяє довготривалому підвищенню родючості ґрунту.

Кісткове борошно

Натуральне органічне добриво з високим вмістом фосфору (до 30%) і кальцію (до 35%). Воно відрізняється повільним вивільненням поживних речовин, що забезпечує тривале живлення рослин протягом місяців і навіть років. Це робить його безпечним для кореневої системи навіть при трохи більших дозах. На одне доросле дерево зазвичай вносять 200-400 г кісткового борошна, розсипаючи його по колу і злегка закопуючи. Після внесення обов’язково поливайте. Зверніть увагу: кісткове борошно може приваблювати гризунів, тому рекомендується накривати його ґрунтом або мульчею.