Університет Поплавського не пустив до себе представників омбудсмена з перевіркою

Раніше до Уповноваженого з прав людини надійшли скарги на дії приватного вишу

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:247441

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Університет Поплавського не пустив до себе представників омбудсмена з перевіркою
фото «МедіаНяня»
Засновником вишу раніше був народний депутат Михайло Поплавський, проте після скандалу він вийшов зі складу засновників, залишивши там сина

До секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло кілька скарг громадян на приватний «Київський університет культури». Реагуючи на звернення громадян, було направлено чотири запити, відповіді на які і не було. Після цього працівники Секретаріату приїхали до університету, проте, туди їх не пустили охоронці, посилаючись на вказівку від керівництва вишу, повідомила прес-служба омбудсмена.

«8 червня працівники Секретаріату приїхали до університету. Проте, потрапити до приміщення навчального закладу їм завадили охоронці. Свої дії вони пояснили тим, що це вказівка керівництва. Після цього співробітники Офісу Омбудсмена викликали поліцію. Але протягом години працівники патрульної поліції так і не прибули на виклик», – повідомили в офісі Уповноваженого з прав людини та наголосили, що такі дії працівників навчального закладу є порушенням законодавства.

Представники омбудсмена зазначили, що візьмуть до уваги це інцидент та відредагують відповідним чином.

До слова, «Київський університет культури» 2014 року опинився в центрі скандалу – він вибухнув після розслідування журналістів агентства «Слідство.інфо», яке вийшло 10 листопада в ефірі Hromadske.tv. Журналісти з’ясували, що тодішній ректор ВНЗ Михайло Поплавський створив фактично приватного «клона» держуніверситету КНУКіМ, заробляючи понад 20 млн грн в рік.

Михайло Поплавський тоді був і досі є народним депутатом. На позачергових парламентських виборах він переміг в окрузі №101 на Кіровоградщині і, відповідно, користується депутатською недоторканністю. Після скандалу він вийшов з кола засновників вишу, проте залишивши там свого сина.

Згодом Міносвіти позбавило приватний ВНЗ ліцензії, проте невдовзі Окружний суд Києва повернув ліцензію для закладу «Київський університет культури», заснованого народним депутатом.

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