В Університетській лікарні ЛНМУ зміна керівнинитва

В Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького – кадрові зміни. Лікарня отримала нового керівника. Досі цей медзаклад очолювала Наталія Літвінська. Чому вона залишила цю посаду, у медзакладі не повідомляють.

Наталія Літвінська очолювала медзаклад із жовтня 2025 року і, як кажуть у лікарні, була кризовим менеджером, якому вдалося у стислі терміни вивести лікарню з боргової ями та зробити прибутковою. Завдяки їй лікарня отримала нові структурні одиниці – 11 клінік, необхідних для втілення проєкту Університетської лікарні. За її керівництва було реалізовано проєкт державного МРТ, створено міжнародний кластер та відновлено трансплантацію.

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В. о. керівника став Тарас Яцунський

Новим виконувачем обов’язків керівника Університетської лікарні став Тарас Яцунський. Він закінчив Тернопільський державний медичний університет імені Горбачевського. Після навчання працював завідувачем лікувально-приймального відділення та лікарем урологом у Золочівській ЦРЛ. У 2020 році переїхав працювати у Словаччину лікарем гелікоптерної невідкладної медичної допомоги. З початком війни повернувся в Україну, тривалий час волонтерив, а згодом очолив КНП «Золочівську ЦРЛ», де працював донедавна.

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Тарас Яцунський також є співголовою молодіжної ради при МОЗ, координатором проєкту «Лікар громади», та засновником ГО «Медичний щит», активний член колегії МОЗ України.