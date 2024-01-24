45-річний учасник сварки між сусідами виявився розшукуваним за крадіжку

Уночі на середу, 24 січня, на вул. Валовій у центрі Львова патрульні затримали 45-річного львів’янина, який був у розшуку за крадіжку.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, уночі на вул. Валовій стався конфлікт між невідомими особами. У патрульній уточнили ZAXID.NET, що близько 3:00 ночі була сварка між сусідами, на яку очевидці викликали поліцію.

Під час встановлення даних учасників події, патрульні виявили, що один із них, а саме 45-річний львів’янин, перебуває у розшуку за крадіжку. Його доправили у відділ поліції для встановлення обставин.