Затриманий СБУ військовий намагався вбити Героя України Едуарда Колодія

Військовий Десантно-штурмових військ, який працював на російську спецслужбу, намагався вбити 34-річного командира 79-ї Таврійської бригади ДШВ Едуарда Колодія. Про це у четвер, 12 листопада, повідомила «Українська правда».

Вдень 12 листопада СБУ повідомила про викриття російського агента в лавах Десантно-штурмових військ ЗСУ, який на замовлення ФСБ намагався вбити командира однієї з українських бригад. Однак спецслужба не уточнила ім’я потенційної жертви.

Журналістам «Української правди» з власних джерел стало відомо, що замах готували на Едуарда Колодія.

34-річний Едуард Колодій – полковник Збройних сил України, командир 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2013 році закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року, зокрема в боях за Бахмут, Дебальцеве та Вуглегірськ. Командує 79-ю бригадою з 2024 року.

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22 серпня 2026 року Едуарду Колодію присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Він також двічі нагороджений відзнакою «Хрест бойових заслуг» – у серпні 2024-го та вересні 2025 року.

Нагадаємо, затриманий – водій бригади. За даними СБУ, він шпигував за полковником, а потім мав навести ракетний удар на штаб бойового зʼєднання, де перебував командир 79-ї бригади.