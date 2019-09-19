Уперше 1+1 в HD-якості – дивіться тільки в «Домашньому Телебаченні» від Київстар

Вже сьогодні, 19 вересня, Київстар першим серед операторів, провайдерів телеком-послуг почне транслювати канал 1+1 у HD-якості. Дивитись телеканал у високій якості зможуть всі користувачі «Домашнього телебачення» спільної платформи від Київстар та 1+1 media, незалежно від їх тарифних планів та без додаткової плати.

«Ми дуже раді, що «Домашнє телебачення» від Київстар першим підписав контракт на права транслювати контент 1+1 в HD-якості. Ми також вітаємо наших колег з 1+1 media з таким значним кроком у розвитку, адже вони стали першим з національних телеканалів, хто віщає повністю у високій якості», ‒ зазначив маркетинг-директор Київстар, Павло Даніман.

«Українське ТБ продовжує стрімко рухатися в бік якісного телебачення, і це не може не тішити. Ми продовжуємо створювати додаткову цінність для абонента, даючи якісно іншу «картинку», та продовжуємо давати додаткові переваги прогресивним операторам, які інвестують в технології. Важливо, що це повноцінна HD-версія каналу, яка відрізняється від SD одним – це значно кращим зображенням. Більше 90% контенту на каналі вже йде у високій якості. Що стосується ексклюзивності «Домашнього ТБ», то вони першими підписали контракт на права у 2020 році, відповідно першими отримують доступ до цього контенту», ‒ прокоментував Ярослав Пахольчук, керівник напряму платного телебачення, виконавчий директор 1+1 media.

За даними Київстар, телеканал 1+1 - лідер за тривалістю перегляду на платформі «Домашнє телебачення». Його дивляться в середньому на 17% довше в порівнянні з найближчим конкурентом.

Наразі «Домашнє телебачення» від Київстар обрало вже майже 60 тис. абонентів, а приріст бази за останній рік склав 58%.

Головними перевагами «Домашнього телебачення» є великий вибір телеканалів, висока якість зображення та звуку, більше 1000 фільмів та серіалів у відеобібліотеці, а також функція «Пауза» та «ТВ-архів». За одну абонплату клієнти Київстар можуть дивитись різні фільми та програми на чотирьох пристроях (телевізор, комп'ютер, планшет та смартфон). Наразі, послуга доступна для підключення від 80 грн. на місяць для всіх клієнтів компанії, котрі користуються фіксованим інтернетом Київстар. А також у тарифах «Все разом», які об’єднують послуги мобільного зв’язку, домашнього інтернету та телебачення, й дозволяють економити до 50% вартості.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla за 2018 рік у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,2 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про 1+1 media

Група 1+1 media — один з найбільших медіахолдингів України. До складу 1+1 media входить 7 телеканалів − «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН ТБ» та «Бігуді», а також група інтернет-сайтів, власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і Вища школа Media & Production.