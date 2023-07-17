На пам'ятниках, встановлених в радянські часи, часто були прізвища енкаведистів та представників інших каральних органів, які вбивали і катували українців

На Львівщині демонтували ще 21 радянський памʼятник впродовж липня. Самбірська та Глинянська громади повністю позбулися комуністичної спадщини. Область вже знесла 123 такі об’єкти, до кінця року планує повністю очистити територію Львівщини від радянської пропаганди.

Як повідомив департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, від початку липня на Львівщині демонтували:

2 об’єкти в Поморянах і Золочеві (Золочівський район);

4 об’єкти на Самбірщині: у Добромильській громаді – в селах Міженець і Грушатичі, в Самборі демонтували скульптуру «мати-батьківщина» на вул. Бандери, у Рудківській громаді (с. Никловичі);

5 обʼєктів у Червоноградському районі: два в Сокальській громаді (с. Перв’ятичі та Нісмичі), один у селі Стремільче Лопатинської громади, по одному у селах Сілець і Незнанів Добротвірської громади.

10-13 липня у смт. Немирів, села Драгомишль, Грушів та Нагачів і Яворові (Яворівськомй район).

5 обʼєктів демонтували у Львівському районі: два – у місті Винники, два у селах Ушковичі та Кимир Перемишлянської громади, один – у селі Підгайчики Глинянської громади.

ще один памʼятник радянському солдату забрали у с. Подорожнє Журавненської громади Стрийського району.

За інформацію ЛОВА, Самбірська та Глинянська громади повністю декомунізували свій публічний простір. Загалом від початку року радянської спадщини позбулися девʼять громад.

«Під час спільних нарад представники громад взяли на себе зобов’язання завершити процес демонтажу обʼєктів до кінця літа. На руку погодні умови: коли сухо, техніка може працювати навіть у важкодоступних місцях. Тому я закликаю не зволікати, друга половина липня має бути "спекотніша" у плані декомунізації. Всі ці символи "єдності і братерства" народів, які прикривали злочини окупантів, мають відійти у минуле. Історія Росії – це один великий міф, який вони будували на кістках і брехні. Поки наші захисники захищають Україну на полі бою, наше завдання – знищити всі чужі міфи, щоб вони не впливали на свідомість наших дітей», – пояснив керівник департаменту комунікацій та внутрішньої політики Юрій Горун.

Загалом від початку 2023 року до 15 липня громади Львівської області позбулися 123 памʼятників радянської доби, які возвеличують переможців Другої світової війни, колгоспи та радянську батьківщину. Дуже часто на таблицях загиблих вказані післявоєнні роки загибелі, що свідчить про захоронення представників радянських каральних органів, які боролися з українськими повстанцями. Обласна робоча група з питань декомунізації при Львівській ОВА під час інвентаризації виявила 264 об’єкти, які підлягають декомунізації. Процес демонтажу має завершитися до кінця 2023 року.