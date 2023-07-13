Повністю позбутися від тоталітарної символіки на Львівщині планують до кінця 2023 року

Начальники обласних військових адміністрацій видаватимуть розпорядження про демонтаж радянських пам’ятників та перейменування вулиць у громадах. Однак робитимуть це у випадку бездіяльності місцевої влади. Закон, який дозволятиме це робити, набуває чинності 27 липня. Про це нагадують у Львівській ОВА.

Закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів» президент Володимир Зеленський підписав ще у квітні, проте в ньому зазначено, що чинності він набуває після трьох місяців з дня його оприлюднення.

Як пояснив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун, рішення про демонтаж радянських пам'ятників начальник ОВА ухвалюватиме, якщо за півроку цього не зроблять органи місцевого самоврядування, а опісля протягом трьох місяців голова громади.

«Це вимушений крок, який можна використовувати у разі бездіяльності органів місцевого самоврядування та конкретних голів громад, які відверто ігнорують виконання законодавства України. Органи місцевого самоврядування мають пів року, щоб позбутися радянського пропагандистського непотребу. В разі відсутності відповідного рішення органу місцевого самоврядування, голова громади має три місяці, щоб видати відповідне розпорядження про демонтаж або перейменування. Далі ініціатива переходить до начальника ОВА», – зазначає Юрій Горун.

Відтак ухвалювати рішення про демонтаж памʼятників чи перейменування вулиць у громадах начальник Львівської ОВА зможе з квітня 2024 року.

Зазначимо, при Львівській обласній військовій адміністрації працює робоча група з питань декомунізації. У цьому році в області вдалося демонтувати вже 114 об’єктів радянської та імперської пропаганди ворога.

Демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь» у Золочеві

Зокрема, у четвер, 13 липня, у Золочеві демонтували момеріальний комплекс «Вічний вогонь». Повністю позбутися від тоталітарної символіки на Львівщині планують до кінця 2023 року.