На території Червоноградського району залишається ще 20 об’єктів радянської доби

У Червоноградському районі Львівської області демонтували чотири радянські пам'ятники. Про це у середу, 5 липня, повідомили у Львівській ОВА із посиланням на Червоноградську РВА.

Від пам’ятників радянської доби позбулися у Добротвірській, Лопатинській та Сокальській громадах. Відтак на території Червоноградського району залишається ще 20 об’єктів радянської доби.

«На території Сокальської громади у селі Перв'ятичі демонтували пам'ятник радянському солдату та пам'ятний знак при дорозі у селі Нісмичі. Також прибрали комуністичну символіку у населених пунктах Хоробрів та Ниновичі. У селі Стремільче Лопатинської ТГ та в селі Сілець Добротвірської ТГ за допомогою спеціалізованої техніки впали пам'ятники радянським солдатам часів комуністичного режиму», – повідомляють у Львівській ОВА.

Додамо, на Львівщині працює робоча група з питань декомунізації. За час її роботи в області виявили понад 260 об'єктів тоталітарних режимів.

«Від початку року нам разом із громадами та робочими групами в районах вдалося демонтувати близько 100 памʼятників тоталітарного минулого. Органи місцевого самоврядування мають змогу самостійно вирішувати, як надалі розпоряджатися з такими об'єктами», – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Лідером з декомунізації на Львівщині є Яворівський район. Там демонтували майже 60% радянських пам'ятників. Далі йде Золочівський район, де знесли вже 50% об'єктів. Водночас сім громад області повністю очистилися від комуністичних обʼєктів. Позбутися від усіх радянських пам'ятників на Львівщині планують вже до кінця 2023 року.