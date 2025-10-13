Американські і українські урологи планують прооперувати у Львові 20 захиснкиів

В університетській лікарні Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького з 16 до 23 жовтня команди урологів, до яких увійдуть американські і українські лікарі, проводитимуть реконструктивні операції пораненим воїнам Збройних Сил України, які зазнали складних травм сечостатевої системи. Такі поранення руйнують не лише тіло, а й внутрішню силу людини. Ці операції є надзвичайно складними і рідкісними в Україні, повідомили у медуніверситеті.

Цей американо-український проєкт має дві великі цілі:

Повернути здоров’я та гідність українським воїнам. Передати українським лікарям досвід провідних спеціалістів США.

До складу американської команди входять провідні урологи з різних клінік США. Координатором з українського боку є Василь Матвіїв, хірург-уролог університетської лікарні ЛНМУ ім. Данила Галицького.

«Ми разом боремося за те, щоб українські воїни могли жити повноцінно після війни. Ці операції – не лише про медицину, а й про людяність і спільну віру в життя», – кажуть організатори місії.

Американські та українські урологи планують провести 20 складних реконструктивних операцій нашим захисникам.