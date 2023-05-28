Після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро. Про це повідомляє «Європейська правда».

Канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що Австрія виділить 2 млн євро до Міжнародного трастового фонду (ITF). Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з Іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії.

«Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Але ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування», – заявив Негаммер.

Віцеканцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і «допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки і школи».

«І ми зміцнюємо продовольчу безпеку, даючи можливість фермерам знову обробляти свої поля», – зазначив Коглер. Раніше в Австрії виникли дебати з приводу виділення цих коштів. Міністерка оборони Клаудія Таннер виступала проти участі держави в розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету.

Таннер вважала, що допомога в розмінуванні повинна надаватись лише після завершенні війни. Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні з розмінуванням виступили також в опозиційній ультраправій Австрійській партії свободи.