Документ передбачає зміни до правил перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, а також ввезення та вивезення їх через межі нашої митної території

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить здійснювати трансплантацію кінцівок учасникам війни на Донбасі. Зараз таку процедуру в Україні не роблять.

Документ, який схвалили на засіданні уряду, передбачає зміни до правил перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі нашої митної території.

Як йдеться у пояснювальній записці, ця постанова має забезпечити проведення трансплантацій кінцівок людям, які втратили кінцівки унаслідок бойових дій, а також дозволить українським лікарям здобути досвід проведення таких операцій для їхнього здійснення в Україні.

Унаслідок війни на Донбасі приблизно 1200 людей втратили кінцівки та потребують проведення трансплантації.

Автори постанови пояснюють, що інші країни світу через дефіцит донорів зазвичай проводять трансплантації кінцівок лише для своїх громадян, тому старт цієї процедури важливий для України.