Через скасування податку фонд будівництва і ремонту доріг залишився без фінансування

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Уряд вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне», – йдеться в повідомленні депутата в Telegram.

За словами Железняка, документ передбачатиме повернення акцизного збору для всіх видів палива без винятку.

«Щодо повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%) поки невідомо, чи є у фінальному тексті», – зауважив Железняк.

Водночас «Економічна правда» з посиланням на сайт парламенту інформує, що уряд пропонує відновити ставку акцизного податок на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан у розмірі 100,00 євро за 1000 літрів.

У пояснювальній записці йдеться про те, що через скасування податку фонд будівництва і ремонту доріг залишився без фінансування. Кабмін очікує, що повернення акцизу додатково приноситиме держбюджету 2 млрд грн.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає, зокрема, спрощену систему оподаткування для великого бізнесу у воєнний час та скасування акцизів на пальне.