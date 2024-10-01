Заводи зможуть обслуговувати до мільйона мешканців регіону

Італійська компанія Gesenu Ambiente Group заявила про намір звести на Закарпатті два сміттєпереробних заводи, які зможуть обслуговувати до мільйона мешканців регіону. Проект готовий фінансувати уряд Італії.

Як повідомили у Закарпатській обласній раді 30 вересня, найбільш перспективними для будівництва заводів італійські інвестори визначили Ужгородський та Хустський райони. Потужності підприємств можуть безперебійно функціонувати 20-25 років.

«Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай разом із т.в.о. голови Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким мали зустріч в Будапешті з керівником сміттєпереробної компанії Gesenu Ambiente Group» Лучано П’яченці, який представив проекти будівництва заводів із врахуванням регіональних особливостей і факторами захисту довкілля – відповідно, до європейських норм та стандартів», – інформують в пресслужбі обласної ради.

Два сміттєпереробні заводи на Закарпатті можуть звести протягом року-півтора. Вони обслуговуватимуть до 950 тис. мешканців регіону. Проект готовий фінансувати уряд Італії.

Додамо, що Gesenu Ambiente Group охоплює 14 підприємств, які займаються збором, сортуванням та переробкою сміття, виробленням енергії, а також проектуванням та будівництвом заводів. Сміттєпереробний завод компанії в італійській Перуджі щороку переробляє понад 100 тис. тонн відходів.

Нагадаємо, раніше ексголова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомляв, що пʼять нових сміттєпереробних заводів планують збудувати в кожному з районів області. Їх проектування мали розпочати у червні-липні 2024 року.