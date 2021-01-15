Марк Рютте очолював уряд Нідердандів з 2010 року

Уряд Нідерландів разом з його головою Марком Рютте пішов у відставку через скандал із помилковим звинуваченням тисяч батьків у шахрайстві з отриманням допомоги на дітей. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, наразі уряд залишиться виконувати свої обов’язки до того часу, поки не буде сформований новий.

Склад кабміну визначатимуть за підсумками парламентських виборів, призначених на 17 березня. До остаточного відходу уряд займатиметься поточними питаннями, зокрема повʼязаними з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, що скандал навколо виплат на дітей спалахнув після того, як у грудні минулого року нідерландські податкові органи звинуватили помилково понад 9 тис. сімей в шахрайстві з метою отримання виплат на дитину. Згодом виявилося, що мова йшла лише про надання ними неправильно заповнених довідок. Зокрема, на частині з них просто був відсутній підпис. Але багатьом сім'ям було наказано повернути гроші, отримані за кілька років (починаючи з 2012 року). Для багатьох сімей це вилилося в банкрутство, переїзд в інший будинок чи навіть розлучення.

Після прояснення ситуації двадцять сімей подали в суд на національний уряд, звинувативши його в халатності, а конкретних держслужбовців, депутатів і суддів – ще і в небажанні прийти на допомогу співвітчизникам, які опинилися в скрутному становищі.

Зрештою кабінет міністрів офіційно вибачився і розпорядився виділити потерпілим понад 500 млн євро на врегулювання ситуації, з виплатою до 30 тис. євро кожній постраждалій родині. Попри це, група сімей подала позов проти трьох чиновників – міністра охорони здоровʼя Тамари ван Арк, міністра фінансів Вопке Хукстра і міністра економіки Еріка Вібеса. Їх звинуватили у «злочинній халатності та відсутності належного управління, а також у дискримінації та порушенні прав дітей».

Не допоміг і заклик прем'єр-міністра Марка Рютте не дозволити дестабілізувати ситуацію в країні на тлі і так непростої ситуації з пандемією коронавірусу.

Марк Рютте очолював уряд Нідердандів з 2010 року. З 2006 року він є лідером Народної партії за свободу і демократію.

Тиск на уряд Рютте посилився після того, як напередодні лідер соціал-демократів Лодевійк Ашер оголосив про свою відставку з посади голови партії та відхід від політики. До 2017 року він обіймав посаду міністра з соціальних питань та праці в уряді Рютте, а в останні роки перебував в опозиції.