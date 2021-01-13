Юрі Ратас залишає посаду на тлі скандалу, пов’язаного із керівною партією

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас оголосив про свою відставку на тлі звинувачень в корупції, які висунули проти керівної Центристської партії, яку він очолює. Про це у середу, 13 січня, написала естонська телерадіомовна компанія ERR.

Політик заявив, що хоче взяти на себе політичну відповідальність та дати можливість прояснити звинувачення. Рішення про власну відставку він ухвалив після консультацій з фракцією Центристської партії.

Поліція повідомила про підозри генеральному секретарю Центристської партії Михаїлу Корбу, радниці міністра фінансів Керсті Крахт та бізнесмену Гіллару Тедеру.

Згідно із підозрою, Тедер і Корб домовилися, що бізнесмен пожертвує Центристської партії до місцевих виборів близько 1 млн євро. Натомість Корб нібито повинен був вплинути на мерію Талліна, аби вона вона надала пов’язаній із Тедером фірмі Porto Franco можливість побудувати під’їзні дороги до одного із об’єктів за пільговою ціною. Корб також пообіцяв допомогти цій компанії отримати кредит на 39,4 млн євро.

Генсекретар партії Корб заявив, що також полишає свою посаду. Поліція вже затримала чотирьох підозрюваних. При цьому прокуратура зазначає, що поки немає підстав стверджувати, що Ратас знав про те, що відбувається у партії.