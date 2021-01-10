Політикиня звинувачення у плагіаті заперечує, але пішла у відставку, «щоб захистити свою сім'ю»

Міністерка праці, сім'ї та молоді Австрії Крістін Ашбахер подала у відставку після того, як її звинуватили в плагіаті під час написання дисертації. Водночас політикиня звинувачення відкидає.

У плагіаті вже ексміністерку звинуватив незалежний експерт Стефан Вебер. Він каже, що плагіат є щонайменше у п'ятому розділі дисертації, яку Ашбахер захистила у 2020 році в Технічному університеті Братислави. Про це повідомляє «Громадське телебачення» з посиланням на австрійське інформагентство APA.

Урядовиця скопіювала інформацію з інших джерел, не позначивши їх, а також переклала статтю з Forbes, яку не промаркувала, каже експерт.

Крістін Ашбахер заявила ж, що у її дисертації та дипломній роботі за 2006 рік плагіату не було, але їй «не дали можливості для чесної перевірки робіт». За її словами, через звинувачення у плагіаті страждає не лише вона, а також її діти. Тому, «щоб захистити свою сім'ю», вона пішла у відставку.

Ашбахер пробула на посаді трохи більше як рік – з 7 січня 2020 року. Наступного міністра праці має представити канцлер Австріїї Себастьян Курц.

Нагадаємо, 17 грудня в Україні міністром освіти призначили Сергія Шкарлета, перед тим він був виконувачем обов'язків міністра. Науковці неодноразово заявляли про те, що в роботах міністра освіти та науки багато плагіату.