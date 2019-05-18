Віце-канцлер Австрії подав у відставку через скандальне відео з росіянкою

Відеозапис розмови політика (на фото в окулярах) з жінкою, яка називала себе «племінницею російського олігарха», потрапив у ЗМІ

Віце-канцлер Австрії, глава ультраправої «Партії свободи» Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку на тлі скандалу, спричиненого появою відеозапису, на якому він пропонує «багатій росіянці» вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах. Про це Штрахе заявив на спеціальній прес-конференції у суботу, повідомила «Європейська правда».

За його словами, він подав канцлеру Себастьяну Курцу заяву про відставку, і той її задовольнив. Крім того Штрахе подав у відставку і з посади голови «Партії свободи».

«Моя особа не має стати причиною падіння цього уряду, – заявив він і наголосив, що Австрійська партія свободи має і надалі лишатися при владі.

Коментуючи відео, він заявив, що став «жертвою політичної розправи». На його думку, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.

За словами Штрахе, з жінкою на відео він зустрівся під час відпустки і ніколи більше не бачив її і не отримував від неї коштів на партійні рахунки. Він назвав сцени на відео «п’яною історією», а свою поведінку охарактеризував як позерство, оскільки він хотів справити враження на привабливу жінку. Свої заяви він назвав «катастрофічними з точки зору тверезої людини». Через це він попросив вибачення перед своєю дружиною.

Раніше, за повідомленнями ЗМІ, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не хоче далі працювати разом зі Штрахе в уряді. Висловлювалася також думка, що наступним віце-канцлером стане Норберт Гофер. Крім того, окремі політики в Австрійській народній партії закликали до дострокових виборів.

Напередодні німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, нібито племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії, в тому числі у розмові між нею та урядовцем йшлося придбання австрійського видання Kronen Zeitung, де росіянка пропонувала просувати думки Австрійської партії свободи, щоб привести її до перемоги на виборах.

Під час зустрічі, яка тривала майже сім годин, Штрахе в обмін на російську підтримку зробив співрозмовниці кілька сумнівних пропозицій. Зокрема, пропонував їй вигідні державні контакти у разі участі своєї партії в роботі уряду.