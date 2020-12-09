Останні декілька тижнів керівниця прикордонної служби Португалії Кріштін Гатоеш перебувала під тиском

Очільниця Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Гатоеш подала у відставку на тлі скандалу навколо смерті українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона, який загинув внаслідок побиття португальськими правоохоронцями у березні. Про це у середу, 9 грудня, повідомило інформагенство Reuters.

Вбивство українця знову почало обговорюватися після непідтверджених повідомлень про те, що SEF планувала встановити «тривожні кнопки» в центрах утримання. Правозахисники заявили, що це неадекватна реакція на інцидент.

Як зазначає португальське видання RTP, останні кілька тижнів Гатоеш перебувала під тиском після її слів в інтерв’ю для ЗМІ про те, що загиблий в ізоляторі Лісабону українець «явно зазнав катування».

Нагадаємо, що вбивство 40-річного Ігоря Гоменюка трапилося ще наприкінці березня 2020 року. Українця затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Його доставили до кімнати тимчасового тримання в аеропорту Лісабона, де його, як стверджують журналісти, побили інспектори імміграційної служби. Згодом вони доставили українця до лікарні, начебто з приступом епілепсії. Після повернення в аеропорт чоловік помер.

Згодом стало відомо, що вбитий українець – мешканець Новояворівська Львівської області, який працював у Європі будівельником. Загиблий мав дружину, яка працює вчителькою молодших класів, та двох дітей – 14-річну доньку та 8-річного сина.

Пізніше судова поліція Португалії затримала за підозрою у вбивстві 40-річного українця трьох офіцерів імміграційної служби.