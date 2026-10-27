Обмеження цін триватиме дві години після «червоних» тривог та в разі збоїв у роботі громадського транспорту

Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум із цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI про обмеження зростання цін на поїздки Києвом під час повітряної тривоги, а також перебоїв у роботі громадського транспорту. Про це повідомив у вівторок, 27 жовтня, премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Меморандум підписали, щоб не допустити критичне зростання цін на перевезення у Києві, поки триває повітряна тривога чи зупиняється робота громадського транспорту. Рішення про обмеження зростання цін ухвалили на тлі російського удару по Південному мосту в Києві та різкому злеті цін на таксі в місті.

«Меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу. Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн», – пояснив Корецький.

За словами премʼєр-міністра, пасажири зберігають можливість регулювати ціну самостійно. Водночас для них також впровадять граничні межі.

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Зазначається, що обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою червоного рівня повітряної тривоги, або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту й рух мостами. За словами Корецького, уряд «уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил».

Нагадаємо, 27 жовтня, після атаки на Південний міст, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті збудують надводні переправи з підʼїзними шляхами до них. На них мають виділити 1 млрд грн з бюджету Києва.