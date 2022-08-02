Перший потяг з евакуйованими жителями Донеччини прибув до Кропивницького 2 серпня

Кабінет міністрів вранці у вівторок, 2 серпня, опулікував перелік кроків, які повинні зробити жителі Донецької області, щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію і виїхати.

Насамперед охочим евакуюватися потрібно звернутись на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатись відповідними чат-ботами. На підставі звернення до таких людей приїдуть ті, хто допоможе зібратись та довезуть до місця евакуації. Вивезення людей відбувається потягами та автобусами.

Під час поїздки тим, хто евакуйовується, допоможуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а після прибуття – зустрінуть і видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Водночас як наголосила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, евакуюватись нікого примушувати не будуть, але громадяни, які відмовляються від евакуації, беруть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей.

До слова, вранці 2 серпня до Кропивницького прибув перший потяг в рамках обов’язкової евакуації. Верещук повідомила, що всіх переселенців уже розселили.