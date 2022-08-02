У понеділок, 1 серпня, росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині. Мікроавтобусом евакуювалися семеро цивільних з окупованого селища Старосілля, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Тим часом в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що внаслідок розстрілу мікроавтобуса загинули троє людей.

«Рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу», – сказано в повідомленні військових.

Вілкул повідомляв, що мікроавтобусом зі Старосілля виїжджали семеро людей. Станом на вечір понеділка було відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених. За словами Вілкула, поранених вивезли до Кривого Рогу, у двох з них стан був дуже важким.

Додамо, що масові вбивства людей, які виїжджають з окупованих територій – це поширений злочин російських загарбників. Наприклад, у березні російські воєнні злочинці розстріляли колону з жінками і дітьми, які самостійно намагалися покинути окуповану частину Київської області. Тоді загинули семеро людей. Також у березні росіяни з БМП розстріляли автомобіль з родиною цивільних у Бучанському районі на Київщині. Люди теж намагалися евакуюватися. Тоді загинули троє жінок і двоє дітей.