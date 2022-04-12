Росіяни з БМП розстріляли родину з дітьми під час евакуації з Київщини
Поліцейські продовжують фіксувати злочини, вчинені російськими військовими проти мирних людей на Київщині. Так на автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль, загинула ціла родина – троє жінок і двоє дітей.
У поліції Київщини розповіли, що в середині березня під час наступу російських окупантів місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей – 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки віком 30, 50 та 70 років. Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити, його викинуло з автомобіля. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що поблизу цього села російські війська фактично організували свій штаб і чинили напади, зокрема, на місцеве населення. На дорозі та в полях залишилися багато розстріляних цивільних автівок – росіяни стріляли по цивільних, які намагалися евакуюватися.
«Виїхала російська БМП і почала стріляти по цій колоні автомобілів. Далі розстрілювали з автоматів. Жінці, що їхала спереду, одразу відірвало голову. Ззаду їхала бабуся, яку теж вбили. Маму з 2-річною дитиною теж вбито. Всіх п’ятьох, окрім водія, вже немає на цьому світі. Експерти дістали їхні тіла з місця тимчасового поховання, де їх поховали місцеві», – розповів Андрій Нєбитов.
Він також зазначив, що автомобіль, який розстріляли росіяни, їхав з білими рушниками і надписами «діти», однак це не зупинило окупантів.