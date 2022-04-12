Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що у Volkswagen їхала ціла родина з дітьми, яка намагалася евакуюватися

Поліцейські продовжують фіксувати злочини, вчинені російськими військовими проти мирних людей на Київщині. Так на автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль, загинула ціла родина – троє жінок і двоє дітей.

У поліції Київщини розповіли, що в середині березня під час наступу російських окупантів місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей – 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки віком 30, 50 та 70 років. Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити, його викинуло з автомобіля. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що поблизу цього села російські війська фактично організували свій штаб і чинили напади, зокрема, на місцеве населення. На дорозі та в полях залишилися багато розстріляних цивільних автівок – росіяни стріляли по цивільних, які намагалися евакуюватися.

«Виїхала російська БМП і почала стріляти по цій колоні автомобілів. Далі розстрілювали з автоматів. Жінці, що їхала спереду, одразу відірвало голову. Ззаду їхала бабуся, яку теж вбили. Маму з 2-річною дитиною теж вбито. Всіх п’ятьох, окрім водія, вже немає на цьому світі. Експерти дістали їхні тіла з місця тимчасового поховання, де їх поховали місцеві», – розповів Андрій Нєбитов.

Він також зазначив, що автомобіль, який розстріляли росіяни, їхав з білими рушниками і надписами «діти», однак це не зупинило окупантів.