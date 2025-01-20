Червоним кольором позначені межі Зубрівського урочища на Сихові

Кабінет міністрів перейменував урочище Піонерське у Львові та залізничну станцію у Шептицькому. Про це йдеться у постанові уряду від 17 січня.

Піонерське урочище – це місцевість на Сихові, де у 1956-1980 роках за лісопарком Зубра існувало штучно створене Піонерське озеро площею близько 20 га. Озеро наповнювалось водою з річки Зубра. Нині на місці озера – висушена долина, де відпочивають місцеві мешканці. Ця місцевість досі називалась Піонерським урочищем. Натомість постановою Кабміну його перейменували на «Зубрівське».

Місто Червоноград перейменували на Шептицький іще 19 вересня 2024 року. Тепер Кабмін поступово перейменовує відповідно й інші географічні назви. Зокрема, постановою від 17 січня залізничну станцію також перейменували на Шептицький.

Нагадаємо, у Львові обговорюють можливість перейменування вул. Наукової на честь науковця-фізика Ігоря Юхновського. Зараз ця пропозиція перебуває на обговоренні мешканців.