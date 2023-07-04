Уряд України набирає кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях. Національне агентство з питань державної служби почало прийом заявок від усіх охочих, повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, всі охочі долучитися до створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України можуть зареєструватися на сайті Нацагентства. Після реєстрації треба заповнити анкету, отримати підтвердження та впродовж п’яти календарних днів після цього пройти тестування на загальну ерудицію й заповнити мотиваційний опитувальник.

До резерву набирають фахівців різних спеціальностей: юристів, бухгалтерів, інспекторів з кадрів, ІТ-фахівців, спеціалістів зі зв'язків з громадськістю, управлінців галузевого спрямування тощо. Загалом на вибір є близько 20 напрямів роботи. У резерв шукають «вмотивованих, професійних і доброчесних громадян України», чия професійна підготовка та компетентність відповідають одному або кільком напрямам роботи.

За словами Верещук, у разі потреби можна також перекваліфікуватися. Українські вищі навчальні заклади вже презентували магістерські програми для підготовки кадрового резерву з питань реінтеграції. 10 липня одна з них стартуватиме в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Є також інші програми в інших вишах, що допоможуть перекваліфікуватись і зайняти нішу, яку кандидати вважають найнеобхіднішою.

Міністерка додала, що кадровий резерв, який поїде працювати на деокуповані території, має бути відповідно підготовлений. «Роблю на цьому акцент, бо ви розумієте, що в нас є території, які вже понад 9 років перебувають у тимчасовій окупації», — сказала вона.

Раніше в Мінреінтеграції повідомляли, що пріоритетне право на призначення на посади матимуть:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

люди, які раніше займали ці посади;

люди з досвідом роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання людей, зарахованих до резерву.