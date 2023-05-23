Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях

Уряд схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях України. Документ розроблений Мінреінтеграції спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та Представництвом президента України в АР Крим. Про це у вівторок, 23 травня, повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

«Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях. Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів», – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначають, що пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання людей, зарахованих до резерву.

«Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію», – наголосили у відомстві.

Зазначимо, що у травні віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала ухвалення невдовзі рішення про резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях.