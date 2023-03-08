Для українців за кордоном створили мобільний застосунок I’m Ukrainian, повідомило в середу, 8 березня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Його створили спеціально для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн. Він має назву I’m Ukrainian і призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим», – йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції розповіли, що за допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

У Мінреінтеграції зазначили, що застосунок доступний лише для українців, його інтегровано в «Дію», тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування застосунком необхідно мати встановлений на мобільному телефоні застосунок «Дія»; завантажити I’m Ukrainian (доступний і для Android, і для iOS); під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти; вибрати «Вхід через Дію».

Наразі застосунок працює в 19 країнах світу. Їх перелік поступово збільшується. Перелік країн можна переглянути тут.