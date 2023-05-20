Кирило Буданов дав інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після перемоги на Україну чекає багаторічна реінтеграція тимчасово окупованих територій, які 9 років жили в оточенні російської пропаганди. Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову в проекті «Рік за кадром. Розвідник», пише «Українська правда».

«Я перемогою не завершую всі ці події. Я вас трошки здивую, але перемогою все не зупиниться. Нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічним, фактичної реінтеграції наших територій. Бо, вибачте, ми зараз отримаємо плюс 3 млн населення, яке дев'ять років жило під російською пропагандою, вони вже з іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко як здається», – сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що перемога для України – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Водночас він припустив, що навіть у разі повернення України до кордонів 1991 року, Росія може не капітулювати, а видозмінитись. На її території можуть з'явитися нові держави.

За його словами, день перемоги буде чітко окреслений, а далі буде тривати важка робота і доволі тривалий період: «Нам треба буде досить серйозно видозмінювати економіку, передивитися бачення нових альянсів і союзів, які створяться».

«Буде нова архітектура безпеки у світі. Це не буде стосуватися тільки нас. Це світове питання. Тому роботи буде досить багато», – наголосив він.

Буданов вважає, що модель держави після перемоги не варто змінювати в регіонах, які тривалий час перебували в окупації, можливо там буде необхідна «жорстка рука».

Зауважимо, що раніше Кабінет міністрів схвалив постанову «Про підготовку до дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької і Луганської областей та їх реінтеграції». Частина цих областей, як і Крим, перебувають під окупацією ще з весни 2014 року.