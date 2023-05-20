Буданов попередив про складну реінтеграцію окупованих територій після війни
Етап реінтеграції окупованих територій буде багаторічним
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після перемоги на Україну чекає багаторічна реінтеграція тимчасово окупованих територій, які 9 років жили в оточенні російської пропаганди. Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову в проекті «Рік за кадром. Розвідник», пише «Українська правда».
«Я перемогою не завершую всі ці події. Я вас трошки здивую, але перемогою все не зупиниться. Нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічним, фактичної реінтеграції наших територій. Бо, вибачте, ми зараз отримаємо плюс 3 млн населення, яке дев'ять років жило під російською пропагандою, вони вже з іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко як здається», – сказав Буданов.
Керівник ГУР зазначив, що перемога для України – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Водночас він припустив, що навіть у разі повернення України до кордонів 1991 року, Росія може не капітулювати, а видозмінитись. На її території можуть з'явитися нові держави.
За його словами, день перемоги буде чітко окреслений, а далі буде тривати важка робота і доволі тривалий період: «Нам треба буде досить серйозно видозмінювати економіку, передивитися бачення нових альянсів і союзів, які створяться».
«Буде нова архітектура безпеки у світі. Це не буде стосуватися тільки нас. Це світове питання. Тому роботи буде досить багато», – наголосив він.
Буданов вважає, що модель держави після перемоги не варто змінювати в регіонах, які тривалий час перебували в окупації, можливо там буде необхідна «жорстка рука».
Зауважимо, що раніше Кабінет міністрів схвалив постанову «Про підготовку до дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької і Луганської областей та їх реінтеграції». Частина цих областей, як і Крим, перебувають під окупацією ще з весни 2014 року.