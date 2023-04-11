Кабмін 11 квітня погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Уряд погодив призначення Артема Лисогора і Володимира Артюха очільниками Луганської обласної військової адміністрації та Сумської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області. Працював у полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1».

З жовтня 2021 року і до червня 2022 року він був відряджений на Донбас для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції. Має орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Артем Лисогор став очільником Луганської ОВА

Володимир Артюх – генерал-лейтенант ЗСУ. Служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Володимир Артюх є радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Повний кавалер ордена «За слуги» – нагороджений усіма ступенями ордену.

Володимир Артюх став очільником Сумської ОВА

Нагадаємо, що остаточне рішення про призначення на посаду глав ОВА приймає президент України відповідним указом.