Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 27 січня, ухвалив проект розпорядження, який передбачає запровадження санкцій щодо 13 російських авіакомпаній через їхні польоти в анексований Крим. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує «Громадське».

Він зазначив, що компаніям повністю заборонять літати над територією України. Мокан пояснив, що попри те, що над тимчасово окупованою територією Криму з 28 березня 2014 року діє постійна заборона на використання повітряного простору України, окремі авіаційні перевізники порушують правила.

Рішення уряду тепер має затвердити Рада з нацбезбеки та оборони.

Як повідомили в Мінінфраструктури, санкції передбачені на 3 роки. Йдеться про повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Санкції уряд пропонує накласти:

АТ «Вологодське авіаційне підприємство» (селище Дорожний, Вологодська обл.);

АТ «Красавіа» (м. Красноярськ);

АТ «Коміавіатранс» (м. Сиктивкар, Республіка Комі);

АТ «Авіакомпанія Азімут» (м. Ростов-на-Дону);

АТ «Авіакомпанія «Іраеро» (м. Іркутськ);

ТОВ «Авіасервіс» (с. Столбіще, Республіка Татарстан);

ТОВ «Авіакомпанія «Тулпар Ейр» (н.п. Аеропорт, Республіка Татарстан);

ТОВ «Аеролімузін» (с. Дубровки, Московська обл.);

ФДБУ «Державна авіакомпанія «223 Льотний загін» Міноборони РФ (м. Щолково, Московська обл.);

ТОВ «Аавіакомпанія «Побєда» (м. Москва);

ТОВ «Авіаційні технології інвестиції сервіс» (м. Хімки, Московська обл.);

ФДУП «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» (м. Москва);

ТОВ «Авіакомпанія «Сімаргл» (м. Нальчик, Кабардино-Балкарська Республіка).

До того ж Україна звернеться до міжнародного співтовариства з проханням теж ввести санкції, зокрема ноти направлять США та країнам Євросоюзу.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, наступний крок у запровадженні санкцій – за Радою національної безпеки та оборони.

«Сьогоднішнім рішенням ми пропонуємо схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13 авіаперевізників Російської Федерації, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя», – заявив він.

Зауважимо, також нові санкції будуть введені щодо сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines.

Окрім цього, суди наклали арешти ще на 81 літак, який порушив правила міжнародних польотів над окупованим півостровом, повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Прокуратура автономії вже звернулася до Укрбюро Інтерполу, щоб внести 109 раніше заарештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку, а також направила запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу.

«Прокуратурою автономії встановлено близько 500 літаків російських авіакомпаній, які незаконно здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України, і накладено арешти на 190 з них», – повідомили у прокуратурі АР Крим.

Нагадаємо, що Україна з березня 2014 року закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим, оскільки не могла гарантувати безпеку польотів. Також офіційно було припинено функціонування усіх аеропортів на окупованому півострові.